COMMUNIQUÉ DE PRESSE

27 septembre 2018

Saint-Gobain toujours plus engagé en faveur de la construction durable

A l'occasion de la World Green Building Week (24-30 septembre), organisée par le World Green Building Council, Saint-Gobain dévoile une nouvelle plateforme web, Green Buildings,qui accompagne les professionnels de la construction durable dans les processus de certification bâtiment. Cet évènement est aussi l'occasion pour le Groupe de présenter un nouvel outil, SCORE, visant à évaluer les produits pour la construction à l'aune de critères de durabilité.

Le 24 septembre, Saint-Gobain a lancé une plateforme dédiée aux professionnels de la construction : architectes, bureaux d'études, consultants, entrepreneurs… L'objectif : les accompagner dans leur démarche de certification durable, notamment pour la sélection des produits et solutions de construction. Afin de répondre aux clients du monde entier, le site Green Buildings présente des labels comme BREEAM, LEED ou WELL sur sa version internationale et des labels locaux sur les versions développées par pays, comme en Suède ou en Espagne. Il présente de façon simple et attractive les critères d'obtention des labels et démontre concrètement comment les solutions Saint-Gobain peuvent permettre d'y contribuer. Par ailleurs, il met à disposition la documentation nécessaire pour la certification des projets, comme les déclarations environnementales de produits ou les rapports acoustiques, pour faciliter la vie des professionnels et leur faire gagner du temps.

Cet outil témoigne de l'engagement de Saint-Gobain à promouvoir la construction durable, un engagement de longue date dont témoigne le partenariat noué avec le World Green Building Council et plus de 35 Green Building Councils locaux depuis 2013. Il offre un avantage compétitif aux professionnels du bâtiment et positionne Saint-Gobain comme leur partenaire de choix.

En parallèle, Saint-Gobain a développé une méthode unique pour évaluer la performance durable de ses produits, à travers son outil SCORE qui sera progressivement déployé au sein du Groupe.

Réduction des consommations d'énergie et des empreintes carbone, produits recyclables, et sans risque sanitaire pour les occupants des bâtiments... Les attentes du marché n'ont jamais été aussi fortes. SCORE répond à une demande deperformance durable et de transparence de la part des clients et des parties prenantes du Groupe tout au long de sa chaine de valeur.

Méthodologie innovante et rigoureuse, SCORE - sans équivalent à l'heure actuelle dans le secteur des matériaux de construction - permet d'évaluer des produits pour la construction en fonction de critères de développement durable, en prenant en compte 21 indicateurs, regroupés en cinq catégories (énergie et climat, santé, matériaux et économie circulaire, eau, création de valeur locale). Pour Saint-Gobain, un produit durable se définit sur l'ensemble de son cycle de vie, en évaluant sa performance sur deux dimensions : sa contribution à la réduction des impacts sur la santé et l'environnement, et les bénéfices durables qu'il apporte pour tous les utilisateurs.

Testé sur deux pilotes (les produits pour la construction en Suède et le vitrage pour les façades en Europe), SCORE a vocation à être progressivement déployé dans le Groupe Saint-Gobain pour évaluer les produits pour la construction. L'outil accompagnera les équipes R&D, Marketing et le management des Activités concernées pour guider l'éco-innovation et améliorer la performance globale des produits en matière de développement durable

Les labels bâtiments durables

Dans le domaine de la construction durable, les labels bâtiment tirent les exigences et les pratiques vers de meilleurs niveaux et permettent de distinguer des bâtiments innovants et plus durables. Ces systèmes d'évaluation traduisent le fait qu'un bâtiment répond à un ensemble de critères qui en font un bâtiment plus durable, au-delà des niveaux réglementaires : efficacité énergétique, matériaux, confort, santé, respect de l'environnement et de la biodiversité… Les labels relèvent d'initiatives privées et volontaires. LEED, BREEAM, HQE, DGNB, Greenmark… Il existe des dizaines de labels dans le monde, ayant chacun leur propre référentiel qui peut s'adapter en fonction du type de projet (neuf, rénovation, exploitation,…), de bâtiment (tertiaire, maison individuelle…), voire du pays.

