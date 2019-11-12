Saint-Gobain va acquérir l'entreprise américaine Continental Building Products pour $1,4 mld

PARIS, 12 novembre (Reuters) - Compagnie de Saint Gobain SA
:
* SAINT-GOBAIN ANNONCE LA SIGNATURE D'UN ACCORD EN VUE DE
L'ACQUISITION DE CONTINENTAL BUILDING PRODUCTS
* L'ENTREPRISE VA RACHETER L'INTÉGRALITÉ DES ACTIONS DE
CONTINENTAL BUILDING PRODUCTS POUR UN MONTANT DE 37$ PAR ACTION
EN NUMÉRAIRE REPRÉSENTANT UNE VALEUR D'ENTREPRISE TOTALE
D'ENVIRON 1,4 MILLIARD DE DOLLARS
* CONTINENTAL BUILDING PRODUCTS, QUI OPÈRE DANS LE SECTEUR
DE LA
PLAQUE DE PLÂTRE EN AMÉRIQUE DU NORD, DEVRAIT RÉALISER EN 2019
UN CHIFFRE D'AFFAIRES ESTIMÉ À 510 MILLIONS DE DOLLARS ET UN
EBITDA AJUSTÉ ESTIMÉ À 130 MILLIONS DE DOLLARS SELON LE
CONSENSUS DES ANALYSTES FINANCIERS
* "LA SOCIÉTÉ OFFRE UNE IMPORTANTE COMPLÉMENTARITÉ
GÉOGRAPHIQUE
AVEC LES INSTALLATIONS NORD-AMÉRICAINES DE SAINT-GOBAIN" -
COMMUNIQUÉ
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(Henri-Pierre André)