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SAINT-GOBAIN

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Saint-Gobain va acquérir l'entreprise américaine Continental Building Products pour $1,4 mld

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12/11/2019 | 23:11

PARIS, 12 novembre (Reuters) - Compagnie de Saint Gobain SA :

* SAINT-GOBAIN ANNONCE LA SIGNATURE D'UN ACCORD EN VUE DE L'ACQUISITION DE CONTINENTAL BUILDING PRODUCTS

* L'ENTREPRISE VA RACHETER L'INTÉGRALITÉ DES ACTIONS DE CONTINENTAL BUILDING PRODUCTS POUR UN MONTANT DE 37$ PAR ACTION EN NUMÉRAIRE REPRÉSENTANT UNE VALEUR D'ENTREPRISE TOTALE D'ENVIRON 1,4 MILLIARD DE DOLLARS

* CONTINENTAL BUILDING PRODUCTS, QUI OPÈRE DANS LE SECTEUR DE LA PLAQUE DE PLÂTRE EN AMÉRIQUE DU NORD, DEVRAIT RÉALISER EN 2019 UN CHIFFRE D'AFFAIRES ESTIMÉ À 510 MILLIONS DE DOLLARS ET UN EBITDA AJUSTÉ ESTIMÉ À 130 MILLIONS DE DOLLARS SELON LE CONSENSUS DES ANALYSTES FINANCIERS

* "LA SOCIÉTÉ OFFRE UNE IMPORTANTE COMPLÉMENTARITÉ GÉOGRAPHIQUE AVEC LES INSTALLATIONS NORD-AMÉRICAINES DE SAINT-GOBAIN" - COMMUNIQUÉ Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Henri-Pierre André)
Valeurs citées dans l'article
Varia.DernierVar. 1janv
CONTINENTAL BUILDING PRODUCTS, INC. 11.65%35.75 Cours en différé.25.82%
SAINT-GOBAIN 1.59%38.05 Cours en temps réel.28.42%
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Données financières (EUR)
CA 2019 42 755 M
EBIT 2019 3 391 M
Résultat net 2019 1 576 M
Dette 2019 9 368 M
Rendement 2019 3,66%
PER 2019 12,6x
PER 2020 10,7x
VE / CA2019 0,70x
VE / CA2020 0,69x
Capitalisation 20 373 M
Graphique SAINT-GOBAIN
Durée : Période :
Saint-Gobain : Graphique analyse technique Saint-Gobain | Zone bourse
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Tendances analyse technique SAINT-GOBAIN
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TendancesHaussièreHaussièreHaussière
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
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Nombre d'Analystes 21
Objectif de cours Moyen 41,51  €
Dernier Cours de Cloture 37,50  €
Ecart / Objectif Haut 34,7%
Ecart / Objectif Moyen 10,7%
Ecart / Objectif Bas -19,7%
Révisions de BNA
Dirigeants
Nom Titre
Pierre-André de Chalendar Chairman & Chief Executive Officer
Benoît Bazin Chief Operating Officer
Sreedhar Natarajan Chief Financial Officer
Armand Ajdari Vice President-Innovation, Research & Development
Frédéric Verger Chief Information Officer
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapitalisation (M$)
SAINT-GOBAIN28.42%22 556
ASSA ABLOY43.22%26 352
MASCO CORPORATION57.83%13 173
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY, INC62.33%8 602
AGC INC.21.13%8 107
TOTO LTD.25.64%7 152
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