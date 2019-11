COMMUNIQUÉ DE PRESSE

4 novembre 2019

SAINT-GOBAIN VEND SON ACTIVITÉ GLASSOLUTIONS AUX PAYS-BAS

Saint-Gobain a cédé son activité régionale de transformation de verre Glassolutions aux Pays-Bas au groupe privé allemand AEQUITA basé à Munich.

Glassolutions aux Pays-Bas emploie environ 300 personnes et comprend 8 sites de distribution et 4 sites de production, pour un chiffres d'affaires d'environ 65 millions d'euros en 2018.

Cette opération s'inscrit dans la stratégie d'optimisation du portefeuille de Saint-Gobain dans le cadre de sa nouvelle organisation. Les cessions réalisées ou signées à ce jour par le Groupe pour accroître son profil de croissance et de rentabilité représentent un chiffre d'affaires d'environ 3,3 milliards d'euros. Saint-Gobain continue sa politique de cessions alors même que l'objectif initial de plus de 3 milliards d'euros fixé pour la fin de l'année a d'ores et déjà été atteint.

A PROPOS DE SAINT -GOBAIN

Saint-Gobain conçoit, produit et distribue des matériaux et des solutions pensés pour le bien-être de chacun et l'avenir de tous. Ces matériaux se trouvent partout dans notre habitat et notre vie quotidienne : bâtiments, transports, infrastructures, ainsi que dans de nombreuses applications industrielles. Ils apportent confort, performance et sécurité tout en répondant aux défis de la construction durable, de la gestion efficace des ressources et du changement climatique.

41,8 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2018 Présent dans 68 pays

Plus de 180 000 collaborateurs

