St-Gobain: Nouveau programme d'économies et de cessions, Bazin N°2

Vers 10h55, l'action du groupe progresse de 4,9418% à 33,34 euros, signant la plus forte hausse du CAC 40 et sa meilleure performance en séance depuis le 24 avril 2017. Le 25 octobre dernier, elle avait touché un plus bas de quatre ans à 30,525 euros en séance.

"A première vue, cette annonce est positive pour le titre avec notamment une place plus importante prise par Benoit Bazin et des économies de coûts qui paraissent réelles", commente Oddo dans une note.

"Les changements annoncés sont significatifs et représentent un grand pas pour Saint-Gobain", ajoute Davy. "Mais des améliorations claires et visibles seront nécessaires pour convaincre les plus sceptiques des investisseurs."

Le groupe compte réaliser 250 millions d'économies supplémentaires d'ici 2021 et accélérer la rotation de ses actifs, des mesures dont il attend un effet positif sur la marge d'exploitation de plus de 100 points de base à un horizon de trois ans.

"Saint-Gobain évolue dans un environnement en mutation rapide, source d'importantes opportunités de croissance pourvu que nous soyons suffisamment proches de nos marchés et suffisamment agiles", a expliqué le PDG Pierre-André de Chalendar cité dans un communiqué.

Au cours d'une conférence téléphonique, il a souligné que la simplification de la structure organisationnelle du groupe dans chaque pays conduirait certainement à des suppressions d'emplois, sans préciser combien.

Le plan prévoit aussi le lancement de dix nouvelles cessions, en ligne avec le programme visant à céder au moins trois milliards d'euros de chiffre d'affaires d'activités moins performantes avant la fin 2019.

Le groupe a annoncé lundi avoir finalisé la vente du site chinois de canalisation de Xuzhou pour environ 200 millions d'euros et avoir enclenché un processus similaire pour la distribution bâtiment en Allemagne (1,9 milliard d'euros de chiffre d'affaires en 2017) et pour l'activité carbure de silicium (120 millions d'euros de CA 2017).

Pour piloter cette nouvelle feuille de route, Pierre-André de Chalendar s'adjoindra à compter du 1er janvier prochain l'aide de Benoît Bazin, promu directeur général délégué.

Diplômé de l'Ecole Polytechnique et des Ponts Paris Tech, il a rejoint Saint-Gobain en 1999. Nommé directeur financier en 2005, il dirigeait depuis trois ans le pôle produits pour la construction.

Saint-Gobain, qui vise une progression de son résultat d'exploitation à structure et taux de changes comparables en 2018, comptera également à cette date un nouveau directeur financier, l'indien Sreedhar N.. Il remplacera Guillaume Texier, nommé à la tête de la région Europe du Sud, Moyen-Orient et Afrique.

