Saint-Gobain : BarCap abaisse son objectif de cours

30/07/2018 | 13:25

Barclays Capital (BarCap) réitère sa recommandation 'sous-pondérer' sur Saint-Gobain avec un objectif de cours abaissé de 8% à 36 euros, suite à la publication de résultats de premier semestre marqués par une 'faiblesse généralisée'.



Si la performance du second semestre sera sans doute meilleure, le broker pointe une base de comparaison élevée, des prix et coûts incertains en produits de construction, des vents contraires persistants en verre plat et l'exposition à un cycle du logement en France affaibli.



BarCap met à jour son modèle pour le groupe de matériaux de construction, un nombre d'actions plus bas que prévu l'amenant à rehausser légèrement ses estimations de BPA, mais à un niveau toujours inférieur d'environ 10% au consensus pour 2019-20.



