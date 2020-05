Tenue de l'Assemblée Générale Ordinaire du 11 juin 2020 à huis clos

et mise à disposition des documents préparatoires à l'Assemblée Générale

Ordinaire

Mesdames et Messieurs les actionnaires de la société SAINT JEAN GROUPE sont informés qu'une Assemblée Générale Ordinaire est convoquée, au 59 Chemin du Moulin Carron à DARDILLY (69570), le Jeudi 11 juin 2020 à 10 h 30

Dans le contexte d'épidémie du Covid-19 et, conformément aux dispositions adoptées par le Gouvernement pour freiner la propagation du Covid-19, l'Assemblée Générale Ordinaire de la société du 11 juin 2020 se tiendra, sur décision du Conseil d'Administration, exceptionnellement à huis clos, sans que les actionnaires et les autres personnes ayant le droit d'y assister ne soient présents, que ce soit physiquement ou par conférence téléphonique ou audiovisuelle.

La société rappelle à ses actionnaires que l'avis préalable de réunion à l'assemblée publié au BALO du 6 mai 2020 (n° 55) contient l'ordre du jour, les projets de résolutions ainsi que les principales modalités de participation et de vote à cette assemblée. L'avis de convocation à l'Assemblée a été publié au BALO du 18 mai 2020 (n° 60). Ces avis sont également disponibles sur le site internet de la société, www.saint-jean-groupe.fr.

Les actionnaires sont invités à voter par correspondance ou à donner pouvoir au Président de l'Assemblée Générale, en utilisant le formulaire de vote prévu à cet effet disponible dans la rubrique « information règlementée », sous la rubrique dédiée aux « communiqués relatifs aux documents préparatoires de l'Assemblée » sur le site de la société www.saint-jean-groupe.fr.

Les documents relatifs à cette assemblée sont tenus à disposition des actionnaires, dans les conditions prévues par la législation en vigueur.

Les documents et renseignements prévus par l'article R 225-83 du Code de commerce seront publiés sur le site Internet de la société, www.saint-jean-groupe.fr, sous les rubriques « rapport annuel » et « information réglementée ».

Tout actionnaire peut, dans les conditions prévues aux articles R 225-88 et R 225-89 du Code de commerce, consulter au siège social ou demander que lui soient envoyés à l'adresse postale ou électronique indiquée par ses soins, les documents et renseignements précités, par courrier électronique à l'adresse suivante : sabeton@sabeton.fr.

Les modalités d'organisation de l'Assemblée Générale pourraient évoluer en fonction des impératifs sanitaires et/ou légaux. En conséquence, les actionnaires sont invités à consulter régulièrement la rubrique dédiée à l'Assemblée Générale sur le site Internet de la société www.saint-jean-groupe.fr

Dans le cadre de la relation entre la société et ses actionnaires, la société les invite fortement à privilégier la transmission de toutes leurs demandes et documents par voie électronique à l'adresse suivante : sabeton@sabeton.fr.

Réunion en visio - conférence organisée à l'issue de l'Assemblée Générale :

Afin de faire un point sur l'activité de la société et de répondre aux questions des actionnaires, une visio- conférence via « Teams » sera organisée, à l'issue de l'Assemblée Générale, le jeudi 11 juin 2020 à 11 heures avec le Président de SAINT JEAN GROUPE et le Président de SAINT JEAN. Tous les actionnaires en nominatif ou au porteur, justifiant d'une attestation de participation délivrée par leur intermédiaire, pourront y assister en envoyant une demande écrite par voie électronique, au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l'Assemblée à l'adresse suivante : sabeton@sabeton.fr. Une invitation pour participer à cette visio-conférence leur sera envoyée à l'adresse électronique indiquée par leur soin.

A propos de SAINT JEAN GROUPE :

Les filiales de SAINT-JEAN GROUPE opèrent principalement dans le secteur de l'agro-alimentaire. SAINT JEAN, Pastier Français depuis 1935, est spécialisée dans la fabrication des ravioles, quenelles, pâtes fraîches et produits traiteurs sous les marques Saint Jean, Royans, Comptoir du Pastier, Ravioles de Romans et La Royale.

Contact : Marie-Christine FAURE - Tél : 04.72.52.22.00

SAINT JEAN GROUPE

59 Chemin du Moulin Carron - 69570 DARDILLY

Cotation : Euronext Paris compartiment C

N° Isin : FR0000060121

SAINT JEAN GROUPE est éligible au PEA PME

