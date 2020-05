Saint Jean Groupe : Publication-Balo-18-05-2020.pdf

SAINT JEAN GROUPE

Société Anonyme à Conseil d'Administration au Capital de 3.355.677 euros

Siège Social : 59 chemin du Moulin Carron 69570 DARDILLY

958 505 729 R.C.S. LYON

AVIS DE CONVOCATION A L'ASSEMBLEE

Mesdames et Messieurs les actionnaires de la société SAINT JEAN GROUPE sont convoqués, à Dardilly (69570), 59 Chemin du Moulin Carron, le JEUDI 11 JUIN 2020 à 10 heures 30, en Assemblée Générale Ordinaire à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour ci-après :

AVERTISSEMENT - COVID 19 :

Dans le contexte d'épidémie du Covid-19 et, conformément aux dispositions adoptées par le Gouvernement pour freiner la propagation du Covid-19, en particulier l'ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020, l'Assemblée Générale Ordinaire de la société du 11 juin 2020 se tiendra, sur décision du Conseil d'Administration, à huis clos, au siège social de la société, sans que les actionnaires et les autres personnes ayant le droit d'y assister ne soient présents, que ce soit physiquement ou par conférence téléphonique ou audiovisuelle.

Dans ces conditions les actionnaires pourront voter par correspondance ou donner pouvoir au Président de l'Assemblée Générale, en utilisant le formulaire de vote prévu à cet effet disponible dans la rubrique « information règlementée », sous la rubrique dédiée aux « communiqués relatifs aux documents préparatoires de l'Assemblée » sur le site de la société www.saint-jean-groupe.fr.

Les modalités d'organisation de l'Assemblée Générale pourraient évoluer en fonction des impératifs sanitaires et/ou légaux. En conséquence, les actionnaires sont invités à consulter régulièrement la rubrique dédiée à l'Assemblée Générale sur le site Internet de la société www.saint-jean-groupe.fr

Dans le cadre de la relation entre la société et ses actionnaires, la société les invite fortement à privilégier la transmission de toutes leurs demandes et documents par voie éléctronique à l'adresse suivante : sabeton@sabeton.fr.

Afin de faire un point sur l'activité de la société en 2019 et de répondre aux questions des actionnaires, une visio - conférence via « Teams » sera organisée, à l'issue de l'Assemblée Générale, le jeudi 11 juin 2020 à 11 heures avec le Président de SAINT JEAN GROUPE et le Président de SAINT JEAN. Tous les actionnaires en nominatif ou au porteur, justifiant d'une attestation de participation délivrée par leur intermédiaire, pourront y assister en envoyant une d emande écrite par voie électronique, au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l'Assemblée à l'adresse suivante : sabeton@sabeton.fr. Une invitation pour participer à cette visio-conférence leur sera envoyée à l'adresse électronique indiquée par leur soin.

Ordre du jour :

Rapports du Président du Conseil d'Administration et des Commissaires aux Comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019.

Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2019.

Affectation du résultat et détermination du dividende.- Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2019.

Approbation des éléments de la politique de rémunération des dirigeants mandataires sociaux au titre de 2020.

Approbation des éléments de la rémunération des dirigeants mandataires sociaux au titre de 2019.

Approbation des opérations et conventions mentionnées dans le rapport spécial établi par les Commissaires aux Comptes en application de l'article L. 225-40 du Code de commerce.

-- Renouvellement des mandats des Administrateurs. -- Nomination d'un nouvel Administrateur.

-- Autorisation au Conseil d'Administration pour intervenir en bourse sur les actions de la société.

Modalités de participation à l'Assemblée Générale :

L'Assemblée se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre d'actions qu'ils possèdent.

Seuls pourront participer à l'Assemblée, les actionnaires justifiant de l'enregistrement comptable des titres à leur nom ou à celui de l'intermédiaire inscrit pour leur compte au deuxième jour ouvré précédant l'Assemblée à zéro heure française :

. soit pour les titulaires d'actions nominatives, à l'inscription en compte nominatif des dites actions,

. soit pour les titulaires d'actions au porteur, au dépôt au siège social d'une attestation de participation délivrée par tout intermédiaire habilité constatant l'inscription ou l'enregistrement comptable des titres.

Modalités particulières de vote à l'Assemblée Générale dans le contexte de crise sanitaire :

L'Assemblée Générale étant tenue hors la présence des actionnaires, les actionnaires peuvent choisir entre l'une des trois formules suivantes :