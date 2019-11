INFORMATION FINANCIERE AU 30 SEPTEMBRE 2019

Situation financière

Chiffre d'affaires social :

Du 1er janvier au 30 septembre 2019, le chiffre d'affaires de SAINT JEAN GROUPE s'est élevé à 667 K€ contre 551 K€ au 30 septembre 2018.

Chiffre d'affaires consolidé :

Du 1er janvier au 30 septembre 2019, le chiffre d'affaires consolidé de SAINT JEAN GROUPE, principalement constitué du chiffre d'affaires de sa filiale SAINT JEAN, s'est élevé à 59 191 K€ contre 53 531 K€ au 30 septembre 2018, soit une progression de 10,57 %.

Au cours de cette période, les ventes de pâtes farcies, de quenelles et de plats cuisinés ont continué à être dynamiques, particulièrement par l'évolution de l'activité plats cuisinés et par l'activité pâtes farcies qui bénéficie du lancement de nouvelles références à la marque SAINT JEAN aux œufs frais de poules élevées en plein air.

Les ventes de produits biologiques ont aussi contribué à l'augmentation du chiffre d'affaires, bénéficiant d'un environnement de marché porteur et du lancement, fin 2018, de la nouvelle marque « Comptoir du Pastier » dédiée aux produits biologiques vendus dans les réseaux spécialisés Bio.

L'activité de restauration poursuit sa progression sur un rythme supérieur à celui de l'évolution du chiffre d'affaires.

Chiffre d'affaires (non audité)

(en milliers d'euros) 1) Société mère 2019 2018 1er trimestre ....Prestations de services 27 28 ....Loyers encaissés 10 9 ....Produits financiers 124 139 161 176 2ème trimestre ....Prestations de services 31 31 ....Loyers encaissés 11 11 ....Produits financiers 152 155 194 197 3ème trimestre ....Prestations de services 178 28 ....Loyers encaissés 10 10 ....Produits financiers 124 140 312 178 TOTAL 667 551 2019 2018 2) Groupe consolidé (IFRS) (IFRS) 1er trimestre 20 833 19 436 2ème trimestre 20 080 17 236 3ème trimestre 18 278 16 859 TOTAL (1) 59 191 53 531

(1) Dont 58 830 K€ pour le secteur agro-alimentaire et 361 K€ pour le secteur gestion de patrimoine et de services

Evènements importants du trimestre écoulé

Néant

Perspectives 2019 :

1/ La société SAINT JEAN :

préparera l'augmentation des capacités industrielles du site de Romans sur Isère,

investira dans le développement de sa marque SAINT JEAN en augmentant, au niveau national, ses investissements publicitaires télévisuels et sur le net, et déploiera son partenariat avec le club de football l'Olympique Lyonnais,

continuera à intensifier ses efforts commerciaux au niveau de l'activité restauration en renforçant son équipe commerciale et sa présence sur les salons professionnels,

développera ses activités à l'export, en Allemagne et en Chine.

2/ La CIE AGRICOLE DE LA CRAU poursuivra ses démarches en vue de la cession du solde des terrains du domaine de la Peronne.

3/ Plus généralement, la société recherchera des acquisitions dans le secteur agroalimentaire.

Contact : Marie-Christine FAURE - Tél : 04.72.52.22.00 -mcfaure@sabeton.fr

