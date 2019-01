Enquête contre Saipem pour d'éventuelles falsifications financières

Milan (awp/afp) - Le parquet de Milan a ouvert une enquête sur d'éventuelles falsifications financières visant Saipem et plusieurs de ses dirigeants, dont son directeur général Stefano Cao, a annoncé mardi soir le groupe italien dans un communiqué.

La société d'ingénierie pétrolière, filiale du géant pétrolier Eni, a déclaré que la justice l'avait informée mardi de cette enquête et s'est dite confiante dans le fait que celle-ci prouverait qu'elle n'avait commis aucun acte répréhensible.

L'enquête est ouverte pour d'éventuelles "falsifications comptables" en 2015 et 2016, "manipulation du marché" entre octobre 2015 et avril 2017 et fausses déclarations au moment de l'augmentation de capital de janvier 2016.

Le groupe dit pleinement collaborer avec la justice.

Cette enquête fait suite à une notification de la Consob, le gendarme de la Bourse italienne.

En mars 2018, la Consob avait fait état d'irrégularités concernant les résultats financiers publiés en 2015 et 2016. Le groupe a fait appel de cette décision devant le tribunal administratif, qui doit encore rendre son jugement.

