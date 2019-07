Salesforce.com : S'attendre au retour d'une tendance affirmée 01/07/2019 | 18:17 achat En cours

Cours d'entrée : 153.37$ | Objectif : 167$ | Stop : 145.1$ | Potentiel : 8.89% La valeur Salesforce.com est enfermée au sein d'un trading range. Cette phase de distribution doit laisser place au retour d'une tendance affirmée.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 167 $. Graphique SALESFORCE.COM Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Synthèse La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.

La société présente une situation fondamentale intéressante dans une optique d'investissement à court terme.

Points forts Les analystes anticipent une forte progression du volume d'activité du groupe. Ce dernier affiche un taux de croissance important pour les années à venir.

La situation financière de la société apparaît excellente, ce qui lui confère une importante capacité d'investissement.

Historiquement, le groupe publie des chiffres d'activité supérieurs aux attentes.

Les prévisions de chiffre d'affaires de la société ont été dernièrement revues à la hausse d'après le consensus des analystes qui couvrent le dossier.

Les révisions de BNA ont été fortement revues à la hausse au cours des 4 derniers mois.

Les analystes sont positifs sur le titre. Le consensus moyen recommande l'achat ou la surpondération de la valeur.

L'écart entre les cours actuels et l'objectif de cours moyen des analystes qui couvrent le dossier est relativement important et suppose un potentiel d'appréciation conséquent.

La tendance en données hebdomadaires ressort positive au-dessus de la zone de soutien des 142.76 USD.

Points faibles Le ratio "valeur d'entreprise sur chiffre d'affaires" de la société la situe parmi les sociétés les plus chères à l'échelle mondiale.

Avec un PER attendu à 177.15 et 112.69 respectivement pour l'exercice en cours et le suivant, l'entreprise évolue sur des multiples de résultats très élevés. Graphique notations Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Sous-secteur Services informatiques hébergés Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. SALESFORCE.COM 10.78% 117 742 ANAPLAN INC 90.17% 6 519 NUTANIX INC -37.63% 4 824 CORNERSTONE ONDEMAND, INC. 14.89% 3 456 QUALYS INC 16.51% 3 410 SOPHOS GROUP PLC 4.25% 2 416 GTT COMMUNICATIONS INC -25.61% 983 CLX COMMUNICATIONS AB (PUBL.. 71.95% 864 SYNCHRONOSS TECHNOLOGIES, I.. 28.83% 338 RHIPE LTD 129.72% 279 VERITONE INC 120.00% 170

Anaïs Lozach © Zonebourse.com 2019 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Données financières (USD) CA 2019 13 242 M EBIT 2019 2 248 M Résultat net 2019 819 M Trésorerie 2019 2 702 M Rendement 2019 0 PER 2019 142x PER 2020 177x VE / CA2019 8,69x VE / CA2020 6,96x Capitalisation 118 Mrd Prochain événement sur SALESFORCE.COM 22/08/19 Premier semestre 2020 Publication de résultats (estimation) Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 43 Objectif de cours Moyen 184 $ Dernier Cours de Cloture 152 $ Ecart / Objectif Haut 31,8% Ecart / Objectif Moyen 21,4% Ecart / Objectif Bas 11,4% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Marc Russell Benioff Chairman & Co-Chief Executive Officer Keith G. Block Vice Chairman, Co-President, Co-CEO & COO Alexandre Dayon Co-President & Chief Strategy Officer Mark J. Hawkins Co-President & Chief Financial Officer Cindy Robbins Co-President & Chief People Officer