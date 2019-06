Salesforce : Jefferies reste à l'achat après l'acquisition

11/06/2019 | 13:40

Le groupe Salesforce a annoncé l'acquisition de Tableau Software, entreprise américaine spécialisée dans le traitement des données. Chaque action Tableau Software sera échangée contre 1.103 actions Salesforce. Ceci valorise ainsi l'entreprise achetée à 15,7 milliards de dollars. Suite à cette annonce, Jefferies confirme son conseil à l'achat sur la valeur et l'objectif de cours de 189 E.



Jefferies estime que cette opération constitue un accord très favorable pour les actionnaires de Tableau Software.



' Salesforce a fait de nobles acquisitions qui se sont bien déroulées avec le recul, mais nous nous demandons si les avantages de cette acquisition justifieront le prix payé, étant donné que la croissance réelle de Tableau Software s'est modérée depuis un certain temps ' indique le bureau d'analyses.



' Les risques incluent une croissance organique plus faible et une dilution de la marge '.



