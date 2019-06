Salesforce : Jefferies reste à l'achat après les résultats

05/06/2019 | 14:47

Jefferies confirme ce mercredi sa recommandation 'achat' sur le titre Salesforce, après une publication trimestrielle qui a 'dépassé les attentes' et les estimations du management.



'Cela dit, la société a maintenu ses prévisions pour l'exercice financier 2020. Nous pensons que cela a été prudent de la part de la direction, compte tenu du contexte macroéconomique incertain', commente le broker.



S'il revoit à la hausse ses estimations de BPA pour 2020/2021, l'analyste confirme son objectif de cours sur le titre. Il s'élève à 189 dollars.





Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.