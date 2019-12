SALESFORCE : prévisions moins élevées que prévu

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Le fournisseur de solutions de gestion de la relation client à distance Salesforce a présenté un objectif de ventes trimestrielles plus faible que prévu. Sur le trimestre en cours, les ventes sont anticipées entre 4,743 et 4,753 milliards de dollars, en croissance de 22%, et le bénéfice par action ajusté entre 54 et 55 cents. Wall Street vise respectivement 4,74 milliards de dollars et 61 cents. Pour l'ensemble de l'exercice 2020, les ventes sont anticipées entre 16,99 et 17 milliards de dollars, en progression de 28%. Il cible un bénéfice par action ajusté de 2,89 à 2,90 dollars.Au quatrième trimestre, clos fin octobre, de l'exercice 2020, Salesforce a affiché une perte nette de 109 millions de dollars, soit 12 cents par action, contre un bénéfice net de 105 millions de dollars un an plus tôt à la même époque, soit 13 cents par action.Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action du spécialiste du CRM est ressorti à 75 cents, dépassant le consensus s'élevant à 67 cents. Les revenus de Salesforce ont progressé de leur côté de 33% à 4,5 milliards de dollars contre 4,45 milliards attendus.