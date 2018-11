SALESFORCE : profits et perspectives meilleurs que prévu

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Carton plein hier soir pour le fournisseur de solutions de gestion de la relation client à distance Salesforce : objectifs annuels de nouveau relevés et prévisions pour le prochain exercice et résultats trimestriels meilleurs que prévu. Pour l'exercice 2019, les ventes sont anticipées entre 13,23 et 13,24 milliards de dollars, en progression de 26% contre de 13,125 et 13,175 milliards de dollars auparavant. Il cible un bénéfice par action ajusté de 2,60 à 2,61 dollars contre de 2,50 à 2,52 dollars précédemment.Pour l'exercice 2020, il prévoit des revenus entre 15,90 et 16 milliards de dollars, en augmentation de 20% à 21%. Le marché vise 15,83 milliards de dollars.Au troisième trimestre, clos fin octobre, de l'exercice 2019, Salesforce a affiché un bénéfice net de 105 millions de dollars, soit 13 cents par action, contre un bénéfice net de 107 million de dollars un an plus tôt à la même époque, soit moins de 14 cents par action.Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action du spécialiste du CRM est ressorti à 61 cents, dépassant largement le consensus s'élevant à 50 cents. Les revenus de Salesforce ont progressé de leur côté de 26% à 3,39 milliards de dollars contre 3,37 milliards attendus.