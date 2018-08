Salesforce : bat le consensus au 2e trimestre

30/08/2018 | 13:41

Salesforce a publié au titre de son deuxième trimestre 2018-19 un BPA multiplié par 6,5 en comparaison annuelle, à 39 cents. En données ajustées (non GAAP), il s'est établi à 71 cents, battant de 24 cents le consensus de marché.



L'éditeur de logiciels de San Francisco a vu ses revenus s'accroitre de 27% à près de 3,3 milliards de dollars, lui permettant de se dire en bonne voie pour atteindre son objectif de 23 milliards pour son exercice 2021-22.



Aussi, Salesforce indique relever sa fourchette cible de revenus pour l'exercice en cours, à entre 13,125 et 13,175 milliards, et anticipe un BPA de 97 ou 99 cents (soit 2,50 ou 2,52 dollars en données ajustées).



