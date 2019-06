Salesforce com : dépasse les attentes au premier trimestre

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Salesforce.com a affiché des résultats supérieurs aux attentes au titre de son premier trimestre 2020. Ainsi, le spécialiste des logiciels dématérialisés de gestion de la relation client a enregistré un bénéfice par action de 0,93 dollar, contre 0,74 dollar un an plus tôt. Par ailleurs, le chiffre d’affaires atteint 3,74 milliards de dollars, en hausse de 24%. Les analystes attendaient un bénéfice par action de 0,61 dollar et un chiffre d’affaires de revenus de 3,68 milliards de dollars."Je suis ravi de nos résultats ce trimestre et je suis particulièrement heureux d'avoir réalisé un chiffre d'affaires record au premier trimestre et des flux de trésorerie d'exploitation de près de 2 milliards de dollars, en hausse de 34 % sur douze mois ", a déclaré Marc Benioff, président et codirecteur général, Salesforce."Nous avons une énorme opportunité devant nous et nous sommes bien positionnés pour une croissance à long terme en tant que numéro 1 mondial du CRM"; a-t-il ajouté.