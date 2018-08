Salesforce com : explose le consensus et relève encore ses objectifs annuels

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Le fournisseur de solutions de gestion de la relation client à distance Salesforce a relevé ses perspectives de revenus pour l'exercice 2019, qui avaient déjà été rehaussées en mars et mai. Les ventes sont anticipées entre 13,125 et 13,175 milliards de dollars, en progression de 25% contre de 13,075 et 13,125 milliards de dollars auparavant. Il cible un bénéfice par action ajusté de 2,50 à 2,52 dollars contre de 2,29 à 2,31 dollars précédemment. Wall Street vise 13,13 milliards de dollars pour les ventes et 2,32 dollars pour le bénéfice par action.Au deuxième trimestre, clos fin juillet, de l'exercice 2019, Salesforce a affiché un bénéfice net de 299 millions de dollars, soit 39 cents par action, contre un bénéfice net de 46 million de dollars un an plus tôt à la même époque, soit moins de 6 cents par action.Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action du spécialiste du CRM est ressorti à 71 cents, dépassant largement le consensus s'élevant à 47 cents. Les revenus de Salesforce ont progressé de leur côté de 27% à 3,28 milliards de dollars contre 3,23 milliards attendus.