Salesforce : troisième trimestre supérieur au consensus

28/11/2018 | 14:35

Salesforce a fait état hier soir d'un résultat net de 105 millions de dollars au titre du troisième trimestre de son exercice, soit 13 cents par action, contre un bénéfice net de 107 millions représentant 14 cents par action un an plus tôt.



En base ajustée, le groupe a dégagé un bénéfice par action (BPA) de 61 cents, supérieur de près de 11 cents à l'estimation moyenne des analystes.



De même, le chiffre d'affaires a bondi de 26% pour s'établir à 3,39 milliards de dollars. Les revenus ont été tirés par le bond de 26% des ventes issues des abonnements et des services de support à 3,17 milliards de dollars, celles issues des services professionnels et des autres activités ayant quant à elles grimpé de 15% à 224 millions.





