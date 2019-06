Salvatore Ferragamo : Jefferies relève son opinion

26/06/2019 | 14:56

Jefferies relève son opinion de 'sous-performance' à 'conserver' sur Salvatore Ferragamo, avec un objectif de cours rehaussé de 18 à 21 euros, après une rencontre avec le directeur général de la maison italienne de chaussures de luxe.



Le broker se dit 'rassuré par une vision plus claire de la direction que ce fut le cas jusqu'ici', ce qui l'amène à une légère expansion des multiples de valorisation, mais il juge que le prix intègre déjà de meilleures nouvelles potentielles.



'A court terme, le deuxième trimestre verra encore de la croissance, quoiqu'en décélération, avec des gains de marge brute au premier semestre dilués par les dépenses opérationnelles', poursuit l'intermédiaire.



