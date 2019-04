Salvatore Ferragamo : nouveau magasin à Pékin

15/04/2019 | 14:19

La maison de luxe italienne Salvatore Ferragamo fait part de l'ouverture d'un nouveau magasin phare à Pékin, au sein du centre commercial China World, qui s'ajoute à aux 672 dont elle disposait à fin 2018.



Couvrant 780 m2, il proposera la gamme complète de collections pour hommes et femmes de prêt à porter, sacs, chaussures, petite maroquinerie, accessoires de soie, joaillerie, lunetterie et parfums.



Ce nouveau magasin entièrement rénové comprend en outre un salon VIP auquel on accède par un ascenseur privé, salon qui sera dédié à la réception de célébrités ainsi que d'évènements privés Ferragamo.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.