Salvatore Ferragamo : Morgan Stanley reste neutre

11/03/2020 | 12:34

Un analyste chez Morgan Stanley confirme ce mercredi sa recommandation 'pondérer en ligne' (équivalente à une recommandation neutre) sur le titre Salvatore Ferragamo, bien qu'il note des résultats 2019 supérieurs aux attentes.



'La direction a indiqué qu'après un bon mois de janvier (en particulier en Chine, en Corée et en Europe), le trafic avait considérablement diminué depuis l'épidémie de coronavirus. Alors que la faiblesse en Asie a été bien signalée par ses pairs, ainsi que la récente baisse du trafic en Europe (où les ventes touristiques représentent plus de 50%), les nouvelles informations de ce soir sont le ralentissement du marché américain au cours des derniers jours', note le broker.



Morgan Stanley confirme ainsi son objectif de cours de 18 euros.



