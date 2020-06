LVMH, TIFFANY, FERRAGAMO, le luxe en effervescence

0

Vendredi agité pour le secteur du luxe qui bruisse de rumeurs. En début d'après-midi, Reuters, citant une source de marché, a révélé que LVMH pourrait envisager d'abandonner le rachat de Tiffany s'il ne parvenait pas à faire baisser le prix de cession de 14,7 milliards de dollars. Depuis l'annonce du deal en novembre dernier, le coronavirus a fait son œuvre et la valeur du joailler américain a perdu 15% au cours de clôture d'hier (moins de 115 dollars).En revanche, l'appétit du numéro un mondial du secteur resterait intact puisqu'il jetterait son dévolu sur l'une des proies jugées parmi les plus fragiles du luxe... et moins chère : Salvadore Ferragamo, dont la capitalisation approche les 2,5 milliards d'euros.Résultat, le titre du créateur italien a bondi en séance jusqu'à 10,5%. Vers 16h45, il gagne encore plus de 9% à 14,60 euros malgré un nouveau coup de théâtre quelques minutes plus tard.Toujours selon Reuters, LVMH renoncerait à mégoter sur Tiffany en raison des obstacles juridiques que ne manqueraient pas de susciter une telle négociation.Pour autant, cette nouvelle rumeur de presse continue d'entretenir le flou sur les réelles intentions de LVMH. Si le groupe ne négocie pas avec Tiffany, n'envisage-t-il pas carrément de jeter l'éponge ? Au regard du bond de 8% à 123,5 dollars de Tiffany cet après-midi, le marché ne semble pas "pricé" ce scénario. Et quid de Ferragamo ?Dans cet océan de "si", un fait est établi : la marque italienne figure depuis longtemps dans la colonne "cibles" des tableaux des fusions-acquisitions potentielles dressés par les analystes financiers.En Bourse en effet, Salvadore Ferragamo, dont le nom continue de faire rêver, sous-performe structurellement le secteur. Rien que depuis le début de l'année et malgré la flambée du jour, le groupe italien accuse un repli de 23%. LVMH de son côté, a cédé 2,7% et Kering, 9,7%.La faiblesse boursière de Ferragamo découle directement d'une efficacité opérationnelle moindre que celle des géants du secteur. Dernier preuve en date, le mois dernier, le groupe familial s'était déclaré incapable de donner des indications sur l'évolution de ses ventes cette année après un premier trimestre marqué par une chute de 82,2% de son excédent brut d'exploitation. Pour les analystes, il ne fait pas de doute qu'une prise de contrôle par LVMH permettrait à Ferragamo de doper rapidement ses ventes et sa rentabilité.Enfin et ce qui explique sans doute en partie cette poussée de fièvre actuelle, le board de Ferragamo a changé la semaine dernière.Michele Norsa, membre du fonds souverain italien FSI (Fondo Strategico Italiano) a été nommé vice-président exécutif de la société et coopté au conseil d'administration à la suite du départ de James Ferragamo, petit fils du fondateur. Ce dernier continuera à assumer ses fonctions de directeur de la marque, des produits et de la communication.Michele Norsa a été directeur général de Salvadore Ferragamo pendant dix ans. Il a quitté le groupe familial après l'avoir introduit avec succès en Bourse. L'homme d'affaires connait donc particulièrement le luxe, d'autant qu'il siège également au conseil d'administration de Missoni, une autre marque de luxe italienne "de niche".Dans une note récente, Jefferies estime que cette nomination revêt une importance stratégique majeure. Le broker évoquait un rapprochement avec Missoni pour créer un champion italien du luxe, mais l'homme d'affaires apparaît également de taille à discuter pied à pied avec Bernard Arnault. Affaire à suivre.