Salvatore Ferragamo : en léger repli avec des propos de broke

07/08/2020 | 11:00

Salvatore Ferragamo cède plus de 1% à Milan sur fond de propos de Crédit Suisse qui réaffirme son opinion 'sous-performance' avec un objectif de cours abaissé de 8,4 à 7,5 euros, après le chiffre d'affaires de deuxième trimestre du fabricant de chaussures de luxe.



Dans sa note de recherche, le broker indique réduire ses estimations de ventes et de profit opérationnel pour 2021-22 de 6% et 16% respectivement, 'du fait d'hypothèses de demande à moyen terme plus prudentes et de changes'.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.