Salzgitter AG : Deutsche Bank pèse

17/07/2019 | 10:11

Le titre Salzgitter AG chute de plus de 4% sous les 20 EUR en matinée à Francfort, après la décision de la Deutsche Bank d'abaisser d'acheter à conserver sa recommandation et de 38 à 27 EUR sa valorisation. L'analyste pense qu'après un bon premier trimestre, le second sera plus difficile et que la deuxième moitié de l'année sera aussi compliquée, avec le renchérissement de l'approvisionnement en fer.