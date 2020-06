Salzgitter : entouré pour des propos de broker

29/06/2020 | 14:11

Salzgitter bondit de 9% à Francfort, avec le soutien de Credit Suisse qui initie un suivi avec une opinion 'surperformance' et un objectif de cours fixé à 17 euros, jugeant le sidérurgiste 'bien positionné' pour une reprise qu'il attend à partir de 2021.



Le broker met en avant 'un levier opérationnel au marché européen, avec une exposition de marchés finaux attractive plus orientée vers la construction, un bilan relativement vigoureux par rapport à ses pairs, ainsi qu'une valorisation peu exigeante'.



