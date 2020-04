SAMSE : ASSEMBLEE GENERALE 2020

Regulatory News:

Compte tenu du contexte exceptionnel lié à l’épidémie de Covid-19, le Directoire de SAMSE (Paris:SAMS), qui s’est réuni le 7 avril 2020, a pris la décision de reporter au 25 juin 2020 l’Assemblée Générale annuelle, initialement prévue le 28 mai 2020.

Le Directoire fixera ultérieurement les dispositions qui seront prises pour la tenue de l’Assemblée ainsi que pour le dividende et sa date de paiement.

Créé en 1920 et basé à Grenoble, SAMSE est le second groupe français de distribution de matériaux de construction pour le bâtiment et l’habitat. Composé de 29 enseignes, il emploie 5 770 collaborateurs, dispose de 350 points de vente répartis sur 55 départements et a réalisé un chiffre d’affaires de 1,5 Mds d’euros en 2019.

Euronext Paris – Compartiment B – Code ISIN [FR 0000060071] Code Reuters : SAMS.PA – Code Bloomberg : SAMS:FP

