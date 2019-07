Samse : le titre n'est pas pénalisé par la cession de CRH

17/07/2019 | 16:17

Après Saint-Gobain, c'est au tour du groupe irlandais de matériaux de construction CRH de vendre des activités de distribution en Europe. Soulignons que cette dernière opération concerne un autre groupe coté à la Bourse de Paris : la 'midcap' Samse.



En effet, depuis 1996, Samse, numéro deux hexagonal du négoce de matériaux de construction qui capitalise 550 millions d'euros, compte CRH (et plus précisément CRH France Distribution) en tant que deuxième actionnaire de référence : avec environ 21% du capital, ce dernier se classe derrière Dumont Investissement, qui détient plus de 50% des parts.



Selon l'annonce de septembre 2014, Dumont Investissement et CRH France Distribution sont liés par un accord donnant au second la possibilité de devenir l'actionnaire de contrôle de Samse entre 2018 et 2020.



Samse présentait alors cette opération comme une 'transition capitalistique progressive, respectant ainsi la forte culture ' familiale et salariale ' du groupe Samse, les salariés conservant, aujourd'hui et demain, dans cet esprit leur rôle d'actionnaire historique.'



Que va-t-il se passer alors que Blackstone va racheter les activités européennes de distribution de CRH ? Dans leurs communiqués, ni CRH ni Blackstone ne font mention de Samse. Le probable changement d'actionnaire majoritaire pourrait-il être remis en cause ?



Ce scénario semble pour l'heure peu probable. Le bureau d'études Oddo BHF rapporte ce matin que le périmètre racheté par Blackstone comprend les 21% de Samse détenus par CRH, mais aussi l'option de prise de contrôle dont en outre, selon les analystes, les conditions seraient attrayantes pour l'éventuel futur actionnaire majoritaire. A confirmer. En tout cas, et quoique dans des volumes limités, l'action Samse a pris environ 8% depuis l'annonce de la cession de CRH.



EG



