Samse : montée de Dumont Investissement au capital réalisée

02/03/2020 | 15:10

Dumont Investissement annonce la réalisation de l'acquisition de la participation de 21,13% du capital de Samse détenue par BME France, pour un prix, hors frais, de 136 millions d'euros, conformément au contrat annoncé le 24 janvier.



Cette acquisition porte la participation de Dumont Investissement à 77,30% du capital et 81,28% des droits de vote de Samse et a mis fin au pacte d'actionnaires conclu le 17 septembre 2014 entre Dumont Investissement et BME France.



