Samse : reprise à 100% de Deguerry-Samse

28/05/2019 | 13:12

Samse fait part de la reprise à 100%, en avril dernier, de Deguerry-Samse, entreprise de négoce de matériaux multi-spécialiste située à Montréal-la-Cluse dans l'Ain, qui était détenue à 65% par son ancien dirigeant et à 35% par Samse depuis sa création en 1997.



'Deguerry-Samse compte 18 collaborateurs et a réalisé en 2018 un chiffre d'affaires de six millions d'euros. Elle est rattachée à la région Haute-Savoie Ain de l'enseigne Samse', précise le groupe de distribution de matériaux de construction.



