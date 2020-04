Samse : résultat net stable en 2019

01/04/2020 | 13:30

Samse publie un résultat net part du groupe stable à 41,1 millions d'euros et un résultat opérationnel courant en augmentation de 10,3% à 59,8 millions au titre de 2019, pour un chiffre d'affaires en croissance de 5,1% à 1.499 millions (+3,4% à périmètre comparable).



Le directoire du groupe de négoce de matériaux de construction proposera à l'assemblée générale du 28 mai prochain un dividende de huit euros par action, dividende qui sera mis en paiement à compter du 16 juin.



Si l'épidémie du Covid-19 engendre à compter du 17 mars des impacts significatifs sur l'activité du groupe, dans le cadre des estimations retenues pour l'arrêté des comptes clos à fin 2019, il ne remet pas en cause ses perspectives à long terme.



