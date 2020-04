Samsung Electronics : anticipe une baisse de son bénéfice au T2 sur fond de crise sanitaire

SEOUL, 29 avril (Reuters) - Samsung a déclaré mercredi s'attendre à une baisse de son bénéfice au deuxième trimestre, alors que le déclin des ventes de smartphones et de télévisions dans un contexte de crise sanitaire liée au coronavirus devrait effacer la solidité des ventes de semiconducteurs.

Le groupe sud-coréen a indiqué que son bénéfice d'exploitation avait progressé de 3% sur la période janvier-mars, conforme à ses prévisions, alors que la demande de puces a progressé du fait d'un virage mondial vers le télétravail face à la crise sanitaire.

Mais les ventes de smartphones et de télévisions ont ralenti, les consommateurs inquiets de la perspective d'une récession ayant reporté leurs achats de produits électroniques non-essentiels, une tendance constatée pour l'ensemble de l'industrie technologique.

Dans un communiqué, Samsung souligne que "les ventes et les bénéfices des activités de produits fixes, tels que les smartphones et télévisions, devraient décliner de manière importante alors que le COVID-19 affecte la demande et provoque des fermetures mondiales de magasins et usines".

Le premier fabricant mondial de smartphones a fait état d'un bénéfice d'exploitation de 6.400 milliards de wons (environ 4,8 milliards d'euros), contre 6.200 milliards de wons un an plus tôt.

Il a fait savoir que son bénéfice net avait décliné de 3% à 4.900 milliards de wons, alors que son chiffres d'affaires a progressé de 5,6% à 55.300 milliards de wons. (Hyunjoo Jin et Heekyong Yang; version française Jean Terzian)