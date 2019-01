Agenda economique du mardi 8 janvier

** HEURE DE PARIS (GMT+1) ** PARIS - 08h45 Commerce extérieur / novembre - 08h45 Balance des paiements / novembre BERLIN - 08h00 Production industrielle / novembre BRUXELLES - 11h00 Indices du climat des affaires et du sentiment économique zone euro / décembre WASHINGTON - 14h30 Balance commerciale / décembre (reporté à une date ultérieure en raison du "shutdown") SEOUL - Samsung Electronics / résultats provisoires du T4 TOKYO - Renault Nissan / comparution de Carlos Ghosn en audience publique devant le tribunal de district de Tokyo - 08h30 Observatoire du véhicule industriel / bilan 2018 et prévisions 2019 LAS VEGAS - CES de Las Vegas https://www.ces.tech/Conference/Conference-Program.aspx (jusqu'au 11 janvier) ------------------------------------------------------------------------ Les informations économiques et financières en français LE POINT SUR LES MARCHÉS La BOURSE À PARIS ET EN EUROPE LES VALEURS DU JOUR LE POINT sur les changements de recommandations à Paris

