Samsung Electronics : espère doper ses ventes avec le Galaxy Note 9

par Heekyong Yang

SEOUL, 9 août (Reuters) - Samsung Electronics a lancé jeudi à New York son "phablet" Galaxy Note 9, un appareil jadis plutôt porté sur les caractéristiques de productivité mais qui fait cette fois-ci la part belle au jeu dans le but d'attirer une clientèle jeune et de relancer des ventes un peu poussives.

Samsung Electronics a vu son bénéfice augmenter au deuxième trimestre, mais la hausse est la plus faible depuis plus d'un an en raison notamment de ventes du Galaxy S9 inférieures aux attentes et d'une hausse des dépenses commerciales, et le géant sud-coréen ne voit pas la situation s'améliorer dans le secteur du mobile.

Selon une source industrielle, le Note 9 aura un prix du même ordre que celui de son prédécesseur, le Note 8, qui est doté d'un double appareil photo et de l'écran le plus grand qu'arbre un smartphone Samsung pour l'instant, et qui se vend autour de 850 dollars.

Les analystes estiment que le géant sud-coréen a écoulé une dizaine de millions de Note 8 jusqu'à présent.

Le phablet - croisement entre un smartphone et une tablette - Note 9, qui sera commercialisé le 24 août, aura une capacité de stockage de 500 Mo et pourra accueillir une carte de 500 Mo supplémentaires; Samsung est donc le premier fabricant de smartphones à proposer un mobile à 1 To.

Le Note 9 sera le premier mobile Android à accueillir Fortnite, un jeu vidéo très couru qui n'était jouable jusqu'à présent que sur PC, console ou plate-forme Apple.

L'appareil aura en outre une vitesse de refroidissement rapide durant les sessions de jeu, lesquelles ont pour habitude de faire chauffer les mobiles très vite.

Le stylet S Pen intègre le Bluetooth et peut contrôler à distance les vidéos de Youtube.

(Wilfrid Exbrayat pour le service français)