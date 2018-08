Samsung Electronics : pourrait réduire sa production de mobiles en Chine-presse

par Ju-min Park

SEOUL, 13 août (Reuters) - Samsung Electronics envisage de suspendre ses activités dans l'une de ses usines de production de téléphones mobiles en Chine en raison de la baisse des ventes et de la hausse des coûts de la main-d'oeuvre, rapporte lundi Electronic Times.

Le géant sud-coréen de l'électronique pourrait cesser cette année de produire des combinés sur le site Tianjin Samsung Telecom Technology, situé à Tianjin, dans le nord du pays, précise le journal sud-coréen.

Samsung Electronics, premier fabricant mondial de smartphones, a toutefois déclaré que rien n'avait encore été décidé sur le sort de Tianjin.

"L'ensemble du marché du smartphone connaît des difficultés en raison du ralentissement de la croissance. La branche télécoms de Samsung Electronics à Tianjin a pour objectif de se concentrer sur des activités qui améliorent la compétitivité et l'efficacité", indique le groupe dans un communiqué.

Samsung détenait encore 20% du marché chinois il y a à peine cinq ans mais cette part s'est réduite à moins de 1% cette année sous l'effet de la concurrence de Huawei, Xiaomi et d'autres marques chinoises.

Samsung est également sous pression pour relancer ses ventes de smartphones après avoir enregistré sa croissance trimestrielle la plus lente depuis plus d'un an, les concurrents du sud-coréen ayant sorti des modèles moins chers et dotés de nombreuses fonctionnalités.

Outre le site de Tianjin, Samsung possède également une autre usine de téléphones mobiles en Chine, à Huizhou.

Au cours des dernières années, Samsung a concentré ses principaux investissements dans la téléphonie mobile sur des sites de production au Vietnam et en Inde. Le mois dernier, le groupe a ouvert la plus grande usine de smartphones au monde, dans la banlieue de New Delhi, un site destiné à l'exportation.

Selon Electronic Times, l'usine de Tianjin produit 36 millions de combinés par an et celle de Huizhou 72 millions, contre 240 millions au total pour les deux sites au Vietnam. (Claude Chendjou pour le service français, édité par Wilfrid Exbrayat)

