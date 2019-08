Samsung dévoile son nouveau modèle de smartphone haut de gamme

New York (awp/afp) - Samsung a présenté mercredi à New York le dernier modèle de son appareil haut de gamme, le Galaxy Note 10, espérant consolider sa place de leader mondial sur le marché des smartphones face à ses concurrents Huawei et Apple.

Commercialisé à partir du 23 août, l'appareil se déclinera en deux versions: le Note 10 doté d'un écran de 16 cm, vendu à partir de 949 dollars, et le Note 10 + avec un écran de 17 cm et un prix d'entrée de 1099 dollars (quasiment autant en francs suisses).

Chaque version proposera une option 5G, plus onéreuse que le modèle de base.

"Le Galaxy Note 10 est un produit polyvalent, puissant et naturellement connecté", a décrit Drew Blackard, chef de la gestion des produits Samsung aux Etats-Unis.

Plus compact et plus fin que ses prédécesseurs, l'appareil sera muni d'un stylet, marque de fabrique du modèle Note, avec des capacités renforcées, permettant notamment de contrôler l'appareil à distance pour prendre une photo ou lire des vidéos sur YouTube.

La caméra a été améliorée, offrant entre autres la possibilité de scanner des objets en 3D, et la durée de vie de la batterie a été prolongée.

Pour le lancement du produit, Samsung s'est associé avec Microsoft: les utilisateurs auront la possibilité d'accéder à l'interface du Note 10 depuis leur PC Windows.

Samsung a par ailleurs confirmé la date de sortie de sa tablette Tab S6, qui sera disponible le 23 août, et présenté deux produits supplémentaires: une montre connectée (Watch Active 2, à 309 dollars) et un ordinateur portable (Book S, disponible en septembre à 999 dollars).

Alors que les ventes mondiales de smartphones ont baissé de 2,6% au deuxième trimestre, le géant sud-coréen a lui augmenté ses parts de marché à 22%, grâce à une hausse de 7% des ventes de ses appareils, d'après des études d'analystes publiées mercredi.

Si la croissance de Samsung a surtout concerné des modèles d'entrée et de milieu de gamme, le Note 10 fait partie des produits les plus chers proposés par le fabricant informatique.

afp/al