Samsung s'attend à une chute du résultat au 2e trimestre

Données financières (KRW) CA 2019 226 391 Mrd EBIT 2019 26 792 Mrd Résultat net 2019 21 473 Mrd Trésorerie 2019 92 159 Mrd Rendement 2019 3,24% PER 2019 14,0x PER 2020 10,8x VE / CA2019 1 351x VE / CA2020 1 265x Capitalisation 305 880 Mrd Graphique SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Evolution du Compte de Résultat Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 38 Objectif de cours Moyen 53 773 KRW Dernier Cours de Cloture 46 000 KRW Ecart / Objectif Haut 41,3% Ecart / Objectif Moyen 16,9% Ecart / Objectif Bas -17,4% Dirigeants Nom Titre Hyun-Suk Kim Co-President, Co-CEO & Director Dongjin Koh Co-President, Co-CEO & Director Kinam Kim President, Co-CEO & Director Tae Moon Roh Co-President & Head-Research & Development Sang-Hoon Lee Chairman Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 258 594 APPLE 29.59% 940 506 XIAOMI CORP --.--% 29 951 MERRY ELECTRONICS CO LTD --.--% 1 137 FITBIT INC -12.27% 1 112 FOCUSRITE PLC 11.58% 382