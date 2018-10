BMW s'allie avec Northvolt et Umicore dans les batteries

La coentreprise a pour objectif de concevoir et de commercialiser un "circuit fermé" permettant de donner une seconde vie aux batteries avant leur recyclage, ont précisé lundi les trois partenaires.

Les gouvernements européens encouragent les initiatives visant à créer des entreprises susceptibles de rivaliser avec les géants asiatiques des batteries tels que les chinois BYD et CATL, et les sud-coréens Samsung et LG Chem.

BMW, qui se fournit en batteries auprès Samsung et CATL, a déclaré qu'il pourrait à l'avenir s'approvisionner auprès de Northvolt, mais qu'il était prématuré pour le moment d'évoquer un contrat.

Le groupe suédois construit actuellement une usine d'une capacité de batteries de 32 gigawattheures (GWh) par an qui devrait être opérationnelle d'ici 2023.

"Nous avons créé ce consortium parce que nous y voyons un grand potentiel et Northvolt pourrait être un autre fournisseur de cellules de batterie", a déclaré le porte-parole de BMW, Niklas Drechsler, après l'annonce de la coentreprise.

Il a ajouté que Northvolt devait "augmenter et intensifier sa production de cellules de batterie" avant qu'un quelconque contrat d'approvisionnement soit signé.

Northvolt, qui doit lever 1,2 milliard à 1,5 milliard d'euros pour porter sa capacité de production à 8 GWh, a dit vouloir approfondir ses relations avec BMW.

"Nous espérons évidemment que c'est la première étape d'un long partenariat", a déclaré le porte-parole de Northvolt, Jesper Wigardt, ajoutant que la société avait sollicité un prêt de 400 millions d'euros auprès de l'un de ses actionnaires actuels, la Banque européenne d'investissement.

Dans le cadre de leur coentreprise de recyclage, BMW a dit avoir effectué un investissement dont le montant n'a pas été dévoilé.

