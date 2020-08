Samyang Foods Co., Ltd. : Pression acheteuse 10/08/2020 | 08:14 achat En cours

Cours d'entrée : 126500KRW | Objectif : 162500KRW | Stop : 109000KRW | Potentiel : 28.46% Une impulsion haussière a été observée dernièrement sur Samyang Foods Co., Ltd.. Cette configuration technique laisse supposer une poursuite de la dynamique haussière.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 162500 KRW. Synthèse La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.

La société présente une situation fondamentale intéressante dans une optique d'investissement à court terme.

Points forts La croissance constitue un point fort pour la société d'après les anticipations des analystes qui couvrent le dossier, comme en témoigne l'évolution anticipée d'ici trois ans : 38% à l'horizon 2022.

L'entreprise bénéficie d'une situation financière très solide compte tenu de son niveau de trésorerie nette et de ses marges.

La visibilité sur les activités du groupe à venir est excellente. Les analystes couvrant le dossier ont des avis très proches concernant les revenus futurs de l'entreprise. Cette faible dispersion des estimations permet de confirmer la bonne prédictibilité du chiffre d'affaires de l'exercice en cours ainsi que du suivant.

La société bénéficie de multiples de résultats attractifs. Avec un PER de 11.93 pour 2020 et de 11.45 pour 2021, la société fait partie des moins chères du marché.

Les révisions haussières des estimations de chiffre d'affaires au cours des derniers mois témoignent d'un regain d'optimisme de la part des analystes qui couvrent le dossier.

Sur l'année écoulée, les analystes ont régulièrement revu à la hausse leurs estimations de chiffre d'affaires de la société.

Les analystes ont récemment fortement revu à la hausse leurs estimations de bénéfices nets par action.

Sur l'année écoulée, les analystes couvrant le dossier ont revu fortement à la hausse leurs anticipations de bénéfices par action.

Les analystes couvrant le dossier recommandent majoritairement l'achat ou la surpondération de l'action.

L'objectif de cours moyen des analystes suivant la valeur est relativement éloigné et suppose un potentiel d'appréciation important.

L’action présente une configuration technique haussière en données hebdomadaires au-dessus de la zone support des 97800 KRW.

Points faibles Les cours approchent d’une forte résistance long terme en données hebdomadaires, située vers 134500 KRW.

Techniquement, les cours s'approchent actuellement d'une forte résistance moyen terme, située vers 137000 KRW.

Dans le passé, le groupe a souvent déçu les analystes en publiant des chiffres d'activité inférieurs à leurs attentes.

Sous-secteur Fabrication de biscuits, biscuits salés et pâtes Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. SAMYANG FOODS CO., LTD. 40.71% 801 BRITANNIA INDUSTRIES LIMITE.. 29.96% 12 626 EBRO FOODS, S.A. 1.40% 3 547 M. DIAS BRANCO S.A. INDÚSTR.. 2.57% 2 437 KAMEDA SEIKA CO.,LTD. 7.32% 1 066 ULKER BISKUVI SANAYI A.S. --.--% 1 045 HUP SENG INDUSTRIES 1.67% 175

Données financières KRW USD EUR CA 2020 642 Mrd 0,54 Mrd 0,46 Mrd Résultat net 2020 80,0 Mrd 0,07 Mrd 0,06 Mrd Tréso. nette 2020 94,5 Mrd 0,08 Mrd 0,07 Mrd PER 2020 11,9x Rendement 2020 0,63% Capitalisation 953 Mrd 801 M 682 M VE / CA 2020 1 484x VE / CA 2021 1 377x Nbr Employés 1 118 Flottant 45,1% Prochain événement sur SAMYANG FOODS CO., LTD. 12/08/20 Premier semestre 2020 Publication de résultats (estimation) Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 4 Objectif de cours Moyen 162 500,00 KRW Dernier Cours de Cloture 126 500,00 KRW Ecart / Objectif Haut 34,4% Ecart / Objectif Moyen 28,5% Ecart / Objectif Bas 18,6% Dirigeants Nom Titre Jeong-Soo Kim President, Co-Chief Executive Officer & Director Tae-Woon Jeong Co-CEO, Director, Senior MD & Head-Production In-Jang Chun Chairman Yong-Mok Kim Executive Board Member & Head-Channel Operations Soon-Jong Hwang Independent Director