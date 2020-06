Sangoma Dépose Un Prospectus Préalable De Base Provisoire 0 15/06/2020 | 23:30 Envoyer par e-mail :

Markham, Ontario--(Newsfile Corp. - 15 juin 2020) - Sangoma Technologies Corporation (TSXV : STC) (« Sangoma » ou la « Société »), chef de file de confiance dans la prestation de solutions de communications unifiées, tant dans le nuage que localement, et fournisseur des deux logiciels libres de communication les plus utilisés à l'échelle mondiale, a annoncé aujourd'hui qu'elle avait déposé un prospectus préalable de base provisoire auprès des autorités en valeurs mobilières de chacune des provinces du Canada. Lorsqu'il sera dans sa forme définitive, le prospectus préalable de base permettra à Sangoma de viser aux termes d'un prospectus au Canada le placement d'un nombre d'actions ordinaires, de titres de créance, de bons de souscription, de reçus de souscription, d'unités ou une combinaison de ces titres d'une valeur maximale de 150 000 000 $ CA pendant la période de validité de 25 mois du prospectus préalable de base. Les modalités précises d'un placement aux termes du prospectus préalable de base seront établies dans un supplément de prospectus qui sera déposé auprès des autorités en valeurs mobilières canadiennes compétentes dans le cadre d'un tel placement. Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat, et aucune vente de ces titres ne peut être réalisée dans une province, un État ou un territoire où une telle offre, une telle sollicitation ou une telle vente de titres serait illégale avant leur inscription ou leur admissibilité en vertu des lois sur les valeurs mobilières d'une telle province, d'un tel État ou d'un tel territoire. Un exemplaire du prospectus préalable de base provisoire peut être consulté sous le profil de Sangoma sur SEDAR, à l'adresse www.sedar.com. À propos de Sangoma Technologies Corporation Sangoma Technologies est un chef de file de confiance dans la prestation de services de communications unifiées et de solutions de communications unifiées en tant que service (CU en tant que service) pour les PME, les entreprises, les FEO, les exploitants de réseaux et les fournisseurs de services. La gamme de produits évolutifs offerts par Sangoma comprend également des solutions de voix sur IP de premier plan dans le secteur qui offrent ensemble une connectivité ininterrompue entre les infrastructures traditionnelles et les nouvelles technologies. Les produits et les services de Sangoma sont utilisés à l'échelle mondiale dans des applications de pointe liées aux autocommutateurs privés, aux SRVI, aux centres de contact, aux réseaux d'exploitants et à la communication de données. Grâce à Sangoma, les entreprises peuvent atteindre des niveaux accrus de collaboration et de productivité ainsi qu'un RCI amélioré. Sangoma est le principal développeur et le principal promoteur du projet Asterisk, logiciel libre de communication le plus utilisé à l'échelle mondiale, et de FreePBX, logiciel libre d'autocommutateur privé le plus utilisé à l'échelle mondiale. Connectez-vous grâce à Sangoma! Créée en 1984, Sangoma Technologies Corporation est une société à capital ouvert inscrite à la cote de la Bourse de croissance TSX (TSXV : STC). Vous pouvez obtenir des renseignements supplémentaires au sujet de Sangoma à l'adresse https://www.sangoma.com. Mise en garde relative aux énoncés prospectifs Le présent communiqué renferme des énoncés prospectifs, notamment des énoncés relatifs à la réussite future de nos activités, à nos stratégies d'expansion et à nos perspectives. Lorsqu'ils sont utilisés dans le présent communiqué, les termes tels que « pouvoir », « planifier », « estimer », « s'attendre à », « avoir l'intention de », « potentiel » et « devoir », ainsi que les verbes conjugués au futur et au conditionnel et d'autres expressions comparables, indiquent des énoncés prospectifs. Les lecteurs ne doivent pas se fier indûment aux énoncés prospectifs, puisque rien ne garantit que les plans, les intentions ou les attentes sur lesquels ils sont fondés se concrétiseront. De par leur nature, les énoncés prospectifs sont fondés sur les avis et les estimations de la direction à la date à laquelle ils sont formulés et ils reposent sur de nombreuses hypothèses et de nombreux risques et impondérables connus et inconnus, tant de nature générale que particulière, qui contribuent à la possibilité que les prévisions, les projections et les autres événements envisagés dans les énoncés prospectifs ne se concrétisent pas ou diffèrent sensiblement de ceux qui sont prévus. Bien que Sangoma soit d'avis que les attentes formulées dans ces énoncés prospectifs sont raisonnables compte tenu du contexte commercial actuel, rien ne garantit que ces attentes se révèleront exactes puisqu'elles sont, de par leur nature, soumises aux incertitudes et aux éventualités sur les plans commercial, économique et concurrentiel. Certains des risques et des autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats diffèrent sensiblement de ceux qui sont exprimés dans les énoncés prospectifs comprennent notamment les risques et les impondérables associés à la pandémie de COVID-19, les fluctuations du taux de change entre le dollar canadien et d'autres monnaies, le caractère variable des ventes d'une période de déclaration à l'autre, l'évolution de la technologie, l'évolution du contexte commercial dans un ou dans plusieurs pays où Sangoma exerce des activités, l'évolution du cadre réglementaire en matière d'environnement, le taux d'adoption des nouveaux produits de la Société au sein de nouveaux marchés, la baisse de l'importance du RTPC et une nouvelle pression exercée par la concurrence. Les énoncés prospectifs qui figurent dans le présent communiqué doivent être expressément lus à la lumière de la présente mise en garde et Sangoma se dégage de toute obligation de mettre à jour les énoncés prospectifs si les circonstances ou encore si les estimations ou les avis de la direction changent, sauf si la loi l'exige. # # # La Bourse de croissance TSX et les fournisseurs de service de réglementation (au sens donné à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) rejettent toute responsabilité quant au caractère adéquat et à l'exactitude du présent communiqué. Sangoma Technologies Corporation

David Moore

Chef des finances

905-474-1990, poste 4107

dsmoore@sangoma.com

To view the source version of this press release, please visit https://www.newsfilecorp.com/release/57911

© Newsfilecorp 2020

