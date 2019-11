Sanofi : Sous une résistance majeure 20/11/2019 | 09:24 vente En cours

Cours d'entrée : 83.01€ | Objectif : 78.3€ | Stop : 86€ | Potentiel : 5.67% Le titre Sanofi évolue à proximité d'une résistance importante située vers 85.25 EUR limitant le potentiel de progression et pouvant engendrer l'amorce d'une correction de court terme.

On pourra se positionner à la vente pour viser les 78.3 €. Points forts Le groupe dégage d'importantes marges et présente ainsi une rentabilité très forte.

Les analystes ont récemment fortement relevé leurs anticipations de chiffre d'affaires.

Les analystes couvrant le dossier recommandent majoritairement l'achat ou la surpondération de l'action.

La tendance en données hebdomadaires ressort positive au-dessus de la zone de soutien des 78.32 EUR.

Points faibles L'action évolue à proximité d'une résistance long terme en données hebdomadaires, située vers 85.06 EUR. En-dessous de ce niveau, le potentiel pourrait s'avérer limité.

Les publications du groupe ont souvent déçu par le passé, avec des écarts négatifs relativement importants par rapport aux attentes.

Avec un PER 2019 de 24.62 fois les résultats, la société évolue à des niveaux de multiples relativement importants.

Sur les 12 derniers mois, le momentum des révisions de bénéfices ressort largement négatif. D'une manière générale, les analystes anticipent désormais une profitabilité inférieure à leurs estimations un an plus tôt. Graphique notations Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Sous-secteur Pharmacies - NCA Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. SANOFI 9.85% 115 375 JOHNSON & JOHNSON 4.48% 354 829 ROCHE HOLDING AG 21.63% 260 464 MERCK AND COMPANY 10.10% 215 518 PFIZER -13.72% 208 415 NOVARTIS 19.39% 204 021 NOVO NORDISK AS 31.07% 134 235 AMGEN 15.32% 133 394 ABBVIE -3.75% 131 645 ASTRAZENECA 24.50% 124 080 ELI LILLY AND COMPANY -0.54% 110 511

Jordan Dufee © Zonebourse.com 2019 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Données financières (EUR) CA 2019 36 678 M EBIT 2019 9 537 M Résultat net 2019 4 444 M Dette 2019 14 450 M Rendement 2019 3,77% PER 2019 24,6x PER 2020 18,0x VE / CA2019 3,23x VE / CA2020 3,06x Capitalisation 104 Mrd Prochain événement sur SANOFI 10/12/19 Capital Markets Day Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 24 Objectif de cours Moyen 91,30 € Dernier Cours de Cloture 83,11 € Ecart / Objectif Haut 20,3% Ecart / Objectif Moyen 9,85% Ecart / Objectif Bas -4,95% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Paul Hudson Chief Executive Officer Serge Weinberg Chairman Jean-Baptiste Chasseloup de Chatillon Chief Financial Officer & Executive Vice President Ameet Nathwani Chief Medical & Digital Officer John C. Reed Head-Global Research & Development