Sanofi : Une zone support en soutien 16/05/2019 | 08:45 achat En cours

Cours d'entrée : 73.8€ | Objectif : 76.35€ | Stop : 71.6€ | Potentiel : 3.46% Après le repli observé ces dernières semaines sur le titre Sanofi, le potentiel de baisse apparaît désormais limité par la proximité et la pertinence du support des 72.57 EUR.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 76.35 €. Graphique SANOFI Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Points forts La proximité du support moyen terme des 72.57 EUR offre un bon timing pour l'achat du titre.

Les marges dégagées par la société sont parmi les plus élevées de la cote. L'activité exercée par l'entreprise est particulièrement rentable.

Les investisseurs qui recherchent du rendement pourront trouver dans cette action un intérêt majeur.

Les analystes couvrant le dossier recommandent majoritairement l'achat ou la surpondération de l'action.

Points faibles Les publications du groupe ont souvent déçu par le passé, avec des écarts négatifs relativement importants par rapport aux attentes. Graphique notations Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Sous-secteur Pharmacies - NCA Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. SANOFI -2.43% 103 443 JOHNSON & JOHNSON 6.02% 363 504 PFIZER -6.85% 228 791 ROCHE HOLDING LTD. 6.12% 221 015 NOVARTIS 10.75% 206 200 MERCK AND COMPANY 1.49% 199 664 ABBVIE -14.55% 116 463 ELI LILLY AND COMPANY -0.67% 112 247 AMGEN -12.74% 103 610 ASTRAZENECA -0.89% 98 532 GLAXOSMITHKLINE 2.87% 98 299

Données financières (€) CA 2019 36 092 M EBIT 2019 9 019 M Résultat net 2019 5 019 M Dette 2019 14 487 M Rendement 2019 4,31% PER 2019 17,05 PER 2020 15,04 VE / CA 2019 2,96x VE / CA 2020 2,78x Capitalisation 92 283 M Prochain événement sur SANOFI 11/06/19 Exane BNP Paribas European CEO Conference Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 23 Objectif de cours Moyen 83,6 € Ecart / Objectif Moyen 13% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Olivier Brandicourt Chief Executive Officer & Director Serge Weinberg Chairman Jean-Baptiste Chasseloup de Chatillon Chief Financial Officer & Executive Vice President Ameet Nathwani Executive Vice President-Medical Affairs John C. Reed Head-Global Research & Development