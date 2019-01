Sanofi : Liberum confirme son conseil

07/01/2019 | 12:47

Sanofi et Regeneron Pharmaceuticals annoncent avoir restructuré leur accord de recherche et développement global en immuno-oncologie centré sur de nouveaux traitements contre le cancer, accord datant de 2015 et qui devait prendre fin vers la mi-2020. Suite à cette annonce, Liberum confirme son conseil à l'achat sur la valeur et son objectif de cours de 82 E.



Selon les nouvelles conditions, Sanofi versera à Regeneron 462 millions de dollars représentant le solde des paiements dus en immuno-oncologie, jusqu'à 120 millions de frais de développement pour les deux anticorps retenus, ainsi que les frais de résiliation des autres programmes.



' Les termes restent inchangés pour Libtayo (cemiplimab), qui est le seul produit approuvé en vertu de l'ancien accord ' indiquent les analystes de Liberum.



' La restructuration de l'accord donnera à Sanofi plus de flexibilité pour établir un partenariat avec ses actifs IO potentiels de combinaison déjà existants ' explique Liberum.



' Nous ne pensions pas que cela modifie trop les choses par rapport au potentielle de l'accord initial et l'avenir de cemiplimab où les termes sont inchangés.'.



