Sanofi : Liberum relève son objectif de cours

25/02/2020 | 11:00

Liberum estime que Sanofi a bien terminé 2019 et a publié des orientations encourageantes pour 2020.



' L'annonce peut-être la plus importante a été la transition de leur inhibiteur BTK en phase 3. S'il répond aux ambitions de Sanofi, il pourrait plus que remplacer Aubagio, mais pas avant plusieurs années après l'expiration de son brevet ' indique Liberum.



' Le pipeline de Sanofi en phase terminale s'améliore, mais il reste encore beaucoup à prouver pour garantir le profil de croissance à plus long terme ' rajoute le bureau d'analyses.



Liberum relève son objectif de cours de 99 E à 101 E et confirme sa recommandation à conserver.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.