Sanofi : Oddo BHF apprécie l'accord avec GSK, reste à l'achat

15/04/2020 | 10:01

L'analyste Oddo BHF confirme ce matin sa recommandation 'achat' sur le titre du groupe Sanofi, après l'annonce d'une collaboration avec GSK contre le Covid-19.



'Les deux groupes annonçaient hier en journée la signature d'une lettre d'intention pour un accord de collaboration de développement d'un vaccin contre le COVID-19 avec adjuvant. Cette collaboration permettra ainsi de combiner la technologie d'ADN recombinant permettant de répliquer les protéines de surface S du COVID-19 de Sanofi à la technologie de production de vaccins avec adjuvants de GSK. Ces 2 technologies complémentaires permettraient à terme de développer, produire et distribuer des quantités suffisantes de vaccin anti-COVID19', apprécie le broker, qui estime dans sa note que 'l'union fait la force'.



Oddo BHF confirme ainsi son objectif de cours de 91 euros, pour un potentiel de hausse de +10%.



