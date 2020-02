Sanofi : Oddo BHF reste à 'achat' après les résultats

06/02/2020 | 09:58

Oddo BHF réaffirme sa recommandation 'achat' et son objectif de cours de 105 euros sur Sanofi, après la présentation d'un BPA trimestriel en croissance de 17% à TCC, au-dessus de sa guidance préalable (+6,8% contre environ +5% à TCC attendu en 2019).



Surtout, le bureau d'études note que le groupe de santé anticipe une croissance de son BPA 2020 autour de 5% à TCC, impliquant un BPA compris entre 6,21 et 6,39 euros, alors que le consensus se situe en bas de fourchette (6,25 euros attendu).



'En parallèle, soulignons les résultats positifs de phase 2 de son BTK inhibiteur en sclérose en plaques', ajoute l'analyste, qui reste à 'achat' avec une valorisation de 12,9 fois son PE 21 et une croissance anticipée des BPA de 6,5% sur la période 2019-2023.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.