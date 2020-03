Sanofi : a une décote par rapport à ses pairs selon Oddo

27/03/2020 | 10:02



Sanofi a annoncé ce matin entrer dans une nouvelle collaboration avec la biotech Translate Bio. Cet accord a pour but de développer un nouveau candidat vaccin à ARNm contre COVID-19.



' Nous voyons 4 principaux intérêts de l'utilisation des ARNm pour les vaccins prophylactiques : 1/ Mimétisme avec les infections naturelles à virus à ARN. 2/ Possibilité de produire des antigènes viraux complexes en vaccinant avec plusieurs ARNm différents. 3/ La phase de recherche est rapide avec les ARNm, design in silico. et 4/ le coût de production des vaccins à ARNm bien plus faible que les standards actuels de l'industrie du vaccin ' explique Oddo.



Le bureau d'analyses positionne Sanofi juste derrière Roche dans sa couverture comme acteur le mieux positionné dans le contexte actuel. ' Kevzara (anti IL6) est également étudié en traitement thérapeutique chez les patients atteints d'un COVID-19 sévère '.



Oddo estime que la valorisation est attractive et confirme son conseil à achat. Le titre a une décote de 16% par rapport à ses pairs. L'objectif est fixé à 105 E.



