Covid-19 : Sanofi et GSK s'associent pour développer un vaccin

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Les groupes pharmaceutiques Sanofi et GSK ont annoncé mardi la signature d'une lettre d'intention en vue de développer un vaccin avec adjuvant contre le Covid-19.

"Le candidat-vaccin devrait entrer au stade des essais cliniques au deuxième semestre 2020 et, en cas de succès, être disponible au deuxième semestre 2021", ont expliqué les deux groupes dans un communiqué.

Sanofi apportera à cette collaboration son antigène de la protéine S du Covid-19, obtenu par la technologie de l'ADN recombinant. GSK fournira de son côté sa technologie de vaccins avec adjuvant à usage pandémique.

Les deux groupes ont indiqué avoir conclu un accord de transfert de matériel qui leur permet de commencer à "travailler ensemble immédiatement". Les modalités définitives de leur collaboration devront être établies "dans les prochaines semaines", ont expliqué les deux groupes.

"Le monde est aujourd'hui confronté à une crise sanitaire sans précédent et il est clair qu'aucune entreprise ne peut y remédier seule", a déclaré Paul Hudson, directeur général de Sanofi, cité dans le commuiqué. "C'est pour cette raison que Sanofi continue de mettre en commun son expertise et ses ressources avec celles de ses homologues, comme GSK, dans le but de développer et de distribuer des quantités suffisantes de vaccins et, ce faisant, de contribuer à arrêter la progression de ce virus", a-t-il ajouté.

"En combinant notre expertise scientifique, nos technologies et nos capacités, nous pensons pouvoir contribuer à l'effort mondial de développement d'un vaccin pour protéger le plus de personnes possibles contre le COVID-19", a affirmé de son côté, Emma Walmsley, directrice générale de GSK, également citée dans le communiqué des deux groupes.

Vers 13h25, l'action Sanofi gagnait 2,3% à 84,04 euros à la Bourse de Paris tandis que GSK progressait de 1,8% à 15,71 livres à Londres.

