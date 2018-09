Feu vert commercial aux Etats-Unis pour un anticancéreux de Sanofi

PARIS (awp/afp) - Sanofi a annoncé vendredi soir l'approbation aux Etats-Unis de Libtayo (cemiplimab), un nouveau médicament indiqué pour traiter un cancer de la peau, marquant l'entrée du géant pharmaceutique français dans l'immuno-oncologie, un domaine thérapeutique très porteur qu'il avait négligé jusque là.

Libtayo a été approuvé par l'agence américaine du médicament (FDA) pour le traitement du carcinome épidermoïde cutané (CEC) métastatique ou localement avancé, chez des patients non candidats à une chirurgie ou à une radiothérapie à visée curative, selon un communiqué.

Cet anticorps monoclonal est "le premier et le seul médicament approuvé spécifiquement et disponible aux Etats-Unis" pour ce deuxième cancer cutané le plus fréquent dans le pays (20% des cas), où il est responsable de près de 7.000 décès annuels, selon Sanofi.

Le prix facial de ce produit aux Etats-Unis a été fixé à 9.100 dollars par patient et par cycle de traitement de trois semaines.

Le cemiplimab a été développé conjointement par Sanofi et son partenaire américain Regeneron.

La dernière autorisation commerciale d'un anticancéreux de Sanofi aux Etats-Unis remontait à 2012. Le groupe avait d'abord raté le virage de l'immuno-oncologie, mais compte désormais s'appuyer sur Libtayo pour se bâtir une franchise solide dans ce domaine très porteur.

Car le cemiplimab fait aussi l'objet d'études cliniques sur d'autres cancers de la peau, ainsi que des cancers du poumon non à petites cellules, du col de l'utérus ou encore de la prostate, soit en monothérapie soit en association avec d'autres traitements.

Ces usages potentiels sont toutefois "encore expérimentaux" et le profil de tolérance et d'efficacité du produit dans ces indications n'a pas encore été évalué, a précisé Sanofi.

Une autorisation de mise sur le marché en Europe pour le Libtayo dans la même première indication approuvée par la FDA pourrait intervenir dans le courant du premier semestre 2019.

