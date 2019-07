La valeur du jour à Paris - SANOFI en tête du CAC 40 après une publication soignée

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

En hausse de 2,3% à 77,70 euros, Sanofi signe la plus forte progression du CAC 40 en début de séance après avoir relevé ses prévisions annuelles dans le sillage de résultats trimestriels supérieurs aux attentes. Au deuxième trimestre 2019, le laboratoire pharmaceutique a réalisé un chiffre d'affaires de 8,6 milliards d'euros, en hausse de 3,9% à taux de change constant et de 5,5% à données publiées. Le consensus tablait sur 8,4 milliards. Le groupe a bénéficié des très bonnes ventes de son traitement contre la dermatite atopique et l'asthme, Dupixent (+21,8%) et de ses vaccins (+24,7%).Le résultat net des activités a progressé de 5,3%, à 1,641 milliard d'euros (+4,9% à taux de change constant). Le BNPA des activités est ressorti à 1,31 euro, en hausse de 4,8% à taux de change constant. Les analystes tablaient sur 1,26 euro.Fort de ces résultats, Sanofi a relevé sa prévision de BNPA des activités 2019. Il devrait progresser d'environ 5% à taux de change constant, contre entre 3% et 5% auparavant. Dans une note publiée ce matin, Goldman Sachs souligne que cette prévision induit un BNPA compris entre 5,8 et 5,85 euros, au-dessus du consensus qui le donne à 5,79 euros. Le broker a confirmé sa recommandation Neutre et son objectif de cours de 79 euros.Olivier Brandicourt, directeur général de Sanofi, a fait les commentaires suivants : "Sanofi poursuit sa phase de croissance et enregistre une solide performance opérationnelle au deuxième trimestre, soutenue par la progession de Dupixent, avec son adoption rapide dans la dermatite atopique et l'asthme sur le marché américain. La Médecine de Spécialités et les Vaccins ont largement contribué à notre performance dans toutes les régions au cours de ce trimestre".