SANOFI : La FDA approuve la version quadrivalente du Fluzone chez l'adulte à partir de 65 ans

La FDA a approuvé la demande supplémentaire de licence de produit biologique (sBLA, supplemental Biologics License Application) de la version quadrivalente de Fluzone High-Dose (vaccin antigrippal) pour l'utilisation chez l'adulte à partir de 65 ans. La version trivalente du vaccin Fluzone High-Dose (vaccin antigrippal), contenant deux sous-types viraux de la grippe A et un type viral de la grippe B, a été approuvée par la FDA en 2009.La version quadrivalente de Fluzone High-Dose contient un type viral supplémentaire de la grippe B. La version quadrivalente de Fluzone High-Dose est indiquée aux personnes de 65 ans et plus pour la prévention de la grippe causée par les souches virales des grippes A et B contenues dans le vaccin." Renforcer la protection contre la grippe et offrir des vaccins antigrippaux plus efficaces sont deux mesures essentielles pour la santé publique ", a indiqué David Loew, Vice-Président Exécutif et Responsable de Sanofi Pasteur." L'approbation de la FDA va nous permettre de capitaliser sur le succès de la version trivalente de Fluzone High-Dose et d'ajouter un type viral supplémentaire de la grippe B pour étendre la protection contre la grippe. Nous avons par ailleurs soumis plusieurs demandes d'homologation en dehors des États-Unis et attendons l'approbation de l'Union européenne au printemps prochain. "Cette approbation marque la dernière étape de la transition complète opérée par Sanofi Pasteur vers les vaccins antigrippaux quadrivalents aux États-Unis.La version quadrivalente de Fluzone High-Dose sera disponible pour la campagne de vaccination de la saison grippale 2020-2021. Sanofi Pasteur continuera de produire et de distribuer la version trivalente de Fluzone High-Dose jusqu'à la fin de la saison grippale 2019-2020.Essais cliniques (Phases I, II, III)Phase I : test de la molécule à petite échelle sur les humains pour évaluer sa sécurité, sa tolérance, ses propriétés métaboliques et pharmacologiques.Phase II : évaluation de la tolérance et de l'efficacité sur plusieurs centaines de patients pour identifier les effets secondaires.Phase III : évaluation du rapport bénéfice / risque global auprès de plusieurs milliers de patients.FDA (Food and Drug Administration)Parmi les attributions de la Food and Drug Administration (l'autorités sanitaire aux Etats-Unis) on compte notamment la délivrance des autorisations de mise sur le marché de l'ensemble des médicaments destinés à ce pays, qui représente le premier marché mondial pour l'industrie pharmaceutique.